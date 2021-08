Tunisie : Un million d’employés seraient vaccinés d’ici Octobre dans le public et le privé

Le Directeur Général de l’inspection médicale et de la sécurité au travail, Lotfi Mahjoub, a affirmé que la campagne de vaccination en milieu professionnel qui a commencé hier, mercredi 04 août, et se poursuit jusqu’au mois d’octobre prochain, vise à vacciner entre 800 mille et un million d’employés au sein des entreprises publiques et privées, soit les personnes âgées de 40 ans et plus, dans un premier temps.

Dans une déclaration à la TAP, le responsable a indiqué que les inspecteurs médicaux, et les médecins de travail dans les groupements dédiés, ainsi que les services de médecine de travail des CHU œuvrent, en coordination avec le ministère de la Santé, à opérer un recensement de l’ensemble des entreprises économiques publiques et privées, dans différents secteurs, y compris dans le secteur agricole, en vue de vacciner le plus grand nombre d’employés.

Le lancement de la campagne de vaccination en milieu professionnel intervient suite à la hausse de l’effectif des employés âgés de 40 ans et plus, qui ne sont pas inscrits sur la plateforme Evax, pour recevoir l’injection anti-covid.

Cette campagne de vaccination est assurée par les inspecteurs médicaux, les médecins de travail et les services médicaux des grandes entreprises économiques. Des médecins de travail se déplaceront dans les entreprises qui souhaitent vacciner leur personnel sur les lieux.

Gnetnews