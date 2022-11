Tunisie : Un nouveau financement de l’AFD de 200 millions d’euros en appui aux réformes

L’Agence Française de Développement (AFD) annonce la signature d’un nouveau prêt de politique publique de 200 millions d’euros (l’équivalent 670 millions de dinars tunisiens) en appui aux réformes pour favoriser la résilience économique et sociale de la Tunisie.

Ce nouvel accord de financement, signé le 19 novembre 2022 en marge du XVIIIe Sommet de la Francophonie à Djerba par Samir Saied, ministre de l’Economie et de la Planification, et Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, ainsi que Yazid Safir, directeur du groupe AFD en Tunisie, apporte des ressources significatives au moment où la Tunisie s’apprête à mettre en œuvre des réformes cruciales pour promouvoir une croissance durable et créatrice d’emplois, et à améliorer les conditions de vie de sa population, indique ce lundi un communiqué de l’ambassade de France, dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Ce nouveau financement ambitieux s’inscrit dans la continuité des engagements pris par Emmanuel Macron, avec son homologue tunisien, lors de sa visite à Paris en juin 2020 de soutenir à hauteur de 350 millions d’euros le programme de réformes tunisiennes sur la période 2020-2022.