Tunisie : Un passager en possession de 100 kg de drogue arrêté au port de la Goulette

Les unités de la police des frontières du port de la Goulette sont parvenues, en coordination avec les services de la douane d’interpeller un passager, en provenance d’un pays européen, et de saisir près de 100 kg de stupéfiants, qu’il a dissimulés à bord de son véhicule, après avoir introduit des changements au niveau de la carrosserie, rapporte ce vendredi 03 février, le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.

Cette opération est intervenue à l’issue d’informations parvenues au commissariat de police des frontières et des ports de Tunis et de la Goulette, sur l’intention d’une personne de procéder à un trafic de drogue, via le port de la Goulette.

Le parquet a ordonné de placer le passager en question, en détention préventive, de saisir la drogue, de prendre les mesures nécessaires et de poursuivre les investigations, conclut la même source.

Gnetnews