Tunisie : Un temps automnal, des orages en fin de journée

Les mêmes conditions météorologiques ayant prévalu au cours de ces dernières 24 heures, marqueront ce début de semaine.

Les températures seront comprises ce lundi 26 septembre entre 26 et 32° au Nord et au Centre, et entre 32 et 36° au Sud.

Des pluies orageuses sont prévues en fin de journée dans les régions Ouest ; elles concerneront progressivement certaines délégations Est, la nuit.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes et pendant l’apparition des nuages orageux, avec une vitesse atteignant les 60 km/heure.

La mer est agitée à très agitée au Nord.

Gnetnews