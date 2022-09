Tunisie : Un temps gris, chaud et orageux

Les conditions météorologiques demeurent les mêmes que celles ayant prévalu au cours des dernières 24 heures.

Le ciel sera, ce mercredi 07 septembre, partiellement à densément nuageux au Nord et au Centre, avec des pluies orageuses, parfois intenses.

Une chute de grêle est prévue, avec l’apparition de la foudre à des endroits limités.

Selon le premier bulletin météo de la journée, le vent sera faible à modéré, avec une vitesse dépassant les 70 km/ heure pendant les orages.

La mer est peu agitée au Nord, à houleuse sur le reste du littoral.

Les températures seront comprises entre 33 et 37° dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 37 et 41° dans le reste des régions.

Gnetnews