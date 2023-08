Tunisie : Un temps nuageux et pluvieux, températures en baisse

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 31 août, par des nuages denses, avec des pluies au Sud et au Centre.

Les précipitations seront intenses, localement, dans les régions Est. Des orages feront leur apparition, l’après-midi, dans les régions Ouest du Centre, et localement au Nord, avec des pluies, provisoirement, diluviennes, accompagnées par une chute de grêle à des endroits limités.

Le vent est fort au Sud, suscitant des tempêtes de sable, et modéré dans le reste des régions, se renforçant provisoirement, pendant le passage des nuages orageux.

La mer est houleuse au Nord, et agitée sur le reste du littoral.

Les températures sont en baisse ; elles sont comprises entre 25 et 32° au Nord, au Centre, et dans les régions du Sud-est, et entre 33 et 35°dans le reste des régions, atteignant les 38° à l’extrême Sud.

