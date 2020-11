Tunisie : Un temps pluvieux et froid, avec du vent sur les côtes

Les vannes du ciel se sont enfin ouvertes pour arroser une terre assoiffée, face à un automne plutôt sec.

Les ondées timides qui ont commencé hier mardi, ont cédé la place à des précipitations variablement fortes, par endroit… le jour s’est levé doucement, dans une nuit prolongée par l’amoncellement des nuages, donnant lieu à des pluies rafraichissantes pour les citadins, et réconfortantes pour les travailleurs des champs…une tendance qui se poursuivra toute la journée de mercredi.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit, en ce 18 novembre, des pluies éparses et orageuses dans le Nord, et localement au Centre et au Sud-est, qui seront, parfois, intenses à Bizerte, Nefza, et Tabarka, avec chute de grêle à des endroits limités.

Les températures sont en baisse, avec des maximales oscillant entre 16 et 21°, et dans la limite de 12° sur les hauteurs, atteignant les 24° à Tozeur.

L’INM prévoit des vents violents près des côtes, avec une vitesse atteignant les 45 km/ heure, la mer sera agitée à fortement agitée dans le Nord.

Gnetnews