Tunisie : Une affaire de corruption présumée contre un ancien ministre de l’Agriculture et d’autres responsables examinée par le pôle financier

Le pôle judiciaire économique et financier s’est saisi de l’affaire de dix responsables gouvernementaux dont un ancien ministre de l’Agriculture, pour soupçons de corruption et de manquements dans la protection de la production agricole, et de conflits d’intérêts dans les marchés conclus.

Dans une déclaration à la TAP, le porte-parole officiel du parquet de Tunis, Mohsen Dali, a indiqué que la décision du pôle financier d’examiner dette affaire a été prise mardi, après l’enquête diligentée en la matière par le tribunal de première instance de Béjà. La juridiction avait alors émis une interdiction de voyage contre six responsables dont un ex-ministre de l’Agriculture, parmi dix responsables régionaux et centraux, pour soupçons de corruption financière, et de conflits d’intérêt en matière d’importation de pesticides et manquement en matière de protection de la récolte céréalière.

Le dossier de l’affaire a été transféré du tribunal de Béjà au pôle judiciaire financier, du fait de sa complexité, selon le porte-parole.

L’ancien ministre de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, Oussama Kheriji, a exclu être parmi la liste des responsables concernés par l’interdiction de voyage.

Khériji qui avait occupé ce portefeuille ministériel dans le gouvernement Fakhafakh du 27 février au 2 septembre 2020, est parmi les 11 ministres désignés par Hichem Mechichi lors du dernier remaniement ministériel, qui ne s’est pas traduit dans les faits, vu le blocage au niveau de la prestation de serment.

