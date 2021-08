Tunisie : une baisse des tempÃ©ratures attendue ce jeudi, aprÃ¨s un dÃ´me de chaleur inÃ©dit

Tunisie : une baisse des températures attendue ce jeudi, après un dôme de chaleur inédit

La Tunisie s’est retrouvée au cours de cette dernière période sous un dôme de chaleur sans précédent, avec des températures ayant battu tous les records.

Le début de cette semaine était exceptionnellement chaud, les régions du Nord, d’habitude à la météo clémente, ont été traversées par une vague caniculaire inédite, dégageant un air brûlant et irrespirable.

Ce jeudi 12 août, au petit matin, le mercure affichait 29°, et la sensation d’une forte chaleur demeure, en attendant les signes de détente annoncés par Météo Tunisie.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit une baisse relative des températures au Nord, Centre et Sud-est, avec des maximales variant entre 39 et 45°, et l’apparition de coups de sirocco.

Les températures atteindraient localement 49° au Sud-Ouest ; un nouveau record reste possible à Tozeur, avec une température pouvant dépasser le seuil des 48°, enregistré le 02 août 2005.

Des orages sont attendus l’après-midi dans les régions Ouest, qui seront accompagnés par des pluies éparses.

Les vents sont globalement modérés, et seront plus forts près des Côtes Nord l’après-midi, la mer est peu agitée à agitée au Nord.

Gnetnews