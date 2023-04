Tunisie : Une campagne de sensibilisation pour l’économie d’eau dans le tourisme (ministre)

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a annoncé, ce lundi à Djerba, le démarrage d’une campagne de sensibilisation à l’économie d’eau dans le secteur touristique, visant, en partie, les clients, en vue de rationaliser l’usage de l’eau, et ce en collaboration avec la fédération régionale de l’hôtellerie.

Dans une déclaration à la TAP, lors d’une visite d’une journée à la zone touristique de Djerba/ Zarzis, il a indiqué que cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’adhésion du secteur touristique à l’effort national de l’économie d’eau, et de la lutte contre le stress hydrique dans notre pays.

Cette campagne s’inscrit aussi dans le cadre des initiatives du secteur et ses efforts, à réduire le taux de consommation de l’eau, lequel atteint 2 % de la consommation nationale, afin qu’il soit à l’avant-garde des secteurs contribuant à la rationalisation de la consommation de l’eau.

Le secteur touristique ne consomme pas l’eau à outrance, et ne la gaspille, et ce à travers de nombreux projets et programmes, visant à préserver l’eau et à en rationaliser la consommation, en vue d’un tourisme responsable, et durable, lequel passe, indéniablement, par l’économie d’eau.

Il a évoqué la mise en place de stations de traitement d’eaux usées dans nombre de zones touristiques, et de dessalement d’eau de mer, et autres pour l’usage des eaux traitées à 100 %, en matière d’irrigation des espaces verts.

Le ministre a, également, fait savoir que les nouvelles normes en matière de classement des établissements touristiques, exigent, obligatoirement, un audit hydrique pour l’ensemble des établissements touristiques, et l’obligation d’installer des équipements d’économie d’eau, ce qui fera du tourisme, un secteur pionnier en la matière.

Il a appelé à la nécessité que l’Etat encourage les professionnels et les investisseurs à se diriger vers l’économie d’eau.

Gnetnews