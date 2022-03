Tunisie : Une convention pour le rÃ©seautage de dix universitÃ©s tunisiennes et algÃ©riennes

Tunisie : Une convention pour le réseautage de dix universités tunisiennes et algériennes

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien et son homologue algérien ont signé ce lundi 21 Mars, une convention de coopération, pour le réseautage de dix universités tunisiennes et algériennes, situées notamment dans des régions frontalières pour la réalisation de projets de recherche conjoints.

Les présidents des universités de Gafsa, Gabès, Sfax, Kairouan, Jendouba et Tunis d’un côté, et les universités de Ouadi, Souk Hras, Tébessa, Annaba, Taref et Alger de l’autre, ont procédé à la signature de cette convention , lors d’une conférence qui s’est tenue à Tunis, pendant deux jours, rapport jawhara.

Dans une déclaration médiatique, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir a indiqué que cette convention vise à procéder à un réseautage des projets de recherche entre les universités concernées, à donner la possibilité à une mobilité entre leurs laboratoires respectifs, et à aider à créer des écoles de doctorat et des programmes de formation conjoints outre l’échange des étudiants et chercheurs.

Un comité de pilotage sera mis en place pour la mise en exécution de ces projets conjoints, a-t-il fait savoir, faisant état de l’ancienneté et de la continuité de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, dont celui de la recherche scientifique.

Quelque 100 projets conjoints dans le domaine de la recherche scientifique ont été financés au cours des dix dernières années.

Gnetnews