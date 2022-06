Tunisie : Une convention pour lâ€™intÃ©gration des enfants autistes au sein des Ã©tablissements de lâ€™enfance prÃ©coce

Tunisie : Une convention pour l’intégration des enfants autistes au sein des établissements de l’enfance précoce

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, et la présidente de la Société Tunisienne de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Amel Belhaj, ont procédé, ce mardi 14 Juin 2022, à la signature d’une convention de partenariat permettant l’accès des enfants autistes aux services des programmes inclusifs destinés à l’enfance précoce, a souligné la ministre.

La signature de cette convention représente le premier pas du lancement du programme pilote, portant sur l’intégration des enfants autistes au sein des établissements de l’enfance précoce publics et privés.

Le but est d’affirmer le rôle social de l’Etat, en activant le droit à l’accès auxdits services, dans des institutions aménagées et un cadre éducatif spécialisé, moyennant des fonds de 700 mille dinars, a-t-elle ajouté.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale multisectorielle destinée à l’enfance précoce ; laquelle vise 300 enfants âgés de 3,4 et 5 ans.

Il s’étale sur deux années consécutives, à travers une prise en charge par l’Etat des frais de l’éducation préscolaire des enfants autistes, en en facilitant l’intégration, via des indemnités de 200 dinars/ mois, pour chaque enfant, répartis en 100 dt pour le paiement des frais de scolarité, et 100 dt pour la rémunération d’un spécialiste en élocution ou en thérapie fonctionnelle, selon les besoins de l’enfant.

Amel Belhaj a dit l’importance de l’intégration des enfants en âge précoce, notamment au sein des jardins d’enfants, ce qui impacte, positivement, leur santé psychique et leur croissance.

Gnetnews