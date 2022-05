Tunisie : Une coopération avec la Suisse pour la promotion du « tourisme durable et alternatif »

La Tunisie et la Suisse ont examiné leur futur programme de coopération conjointe, pour développer le tourisme alternatif et durable dans notre pays, à l’instar du projet de la « destination Daher », au Sud tunisien, couronné comme étant « meilleure destination touristique durable dans le monde ».

Une réunion s’est tenue hier, lundi 09 Mai, en présence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat et une délégation de l’organisation helvétique « Swisscontact », chargée de réaliser des projets de coopération financés par le secrétariat d’Etat à l’économie suisse.

Il a été décidé de poursuivre cette expérience et de la généraliser aux différentes régions de la république, à travers la création de DMO (Destination management organisation), étant entendu que ces projets développent le tourisme responsable et durable. Outre qu’ils permettent de promouvoir chaque région, selon ses spécificités naturelles, civilisationnelles et culturelles, les habitudes et traditions de ses habitants, encouragent le développement durable et préservent l’environnement.

A noter que le deuxième projet DMO Djerba a été lancé en 2021, pour valoriser les richesses de l’Île, et ce qu’elle recèle en termes d’attributs culturels, civilisationnels, et naturels, uniques en leur genre, outre sa contribution à la diversification de l’offre touristique dans la région.

Gnetnews