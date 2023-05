Tunisie : Une dÃ©lÃ©gation jordanienne Ã  Sousse pour la promotion du Tourisme !

Tunisie : Une délégation jordanienne à Sousse pour la promotion du Tourisme !

Le commissariat régional au Tourisme de Sousse annonce, ce mercredi 24 Mai, l’arrivée d’une délégation jordanienne dans le cadre de la promotion du tourisme.

Cette délégation compte des représentants de la Compagnie aérienne jordanienne, Royal Jordanian, de TO, et de journalistes spécialisés en tourisme et marketing, en vue de faire connaitre le tourisme tunisien sur le marché jordanien.

Au programme de cette mission jordanienne, la visite des principaux sites et musées, des établissements d’hébergement touristique, ainsi que la station balnéaire d’el-Kantaoui.

Gnetnews