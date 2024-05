Tunisie : Une dÃ©lÃ©gation parlementaire se rend Ã  JbÃ©niana et el-Amra, oÃ¹ se concentrent des migrants subsahariens

Tunisie : Une délégation parlementaire se rend à Jbéniana et el-Amra, où se concentrent des migrants subsahariens

Une délégation de la commission de la défense, de la sécurité, et des forces armées s’est rendu, vendredi 03 Mai, dans les régions de Jbéniana et el-Amra (gouvernorat de Sfax).

Cette visite s’inscrit, dans le cadre, des prérogatives de contrôle de la commission, en vue de s’enquérir de la situation sécuritaire, en lien avec le dossier des migrants clandestins de l’Afrique subsaharienne, et s’informer sur les efforts nationaux déployés par le ministère de l’Intérieur, en présentant certaines suggestions et recommandations, conformément au principe participatif avec les parties concernées de la fonction exécutive.

La délégation parlementaire a commencé sa visite par la tenue d’une séance avec les représentants des autorités régionales et locales, ainsi que les cadres sécuritaires, ayant présenté un exposé sur la situation sécuritaire générale, qui se caractérise par la stabilité, ont-t-il affirmé.

Ils ont, par ailleurs, passé en revue des données, statistiques, et indicateurs détaillés sur ce sujet, affirmant que les efforts sécuritaires se poursuivent, dans le cadre des préparatifs, et de la vigilance continue, en vue de préserver l’ordre public et contrer tout ce qui est de nature d’y attenter.

Les députés ont présenté de nombreuses propositions, liées à la lutte contre le fléau d’émigration irrégulière dans notre pays, et la manière de le juguler, mettant l’accent sur la nécessité d’opter pour une approche participative pour régler cette crise.

La délégation parlementaire s’est, par ailleurs, rendue à certains centres où se concentrent les migrants irréguliers.

Les députés ont écouté les citoyens, parmi les composantes de la société civile, en vue de prendre connaissance de leurs points de vue à ce sujet, et transmettre leurs propositions et préoccupations. Les intervenants ont présenté de nombreuses revendications focalisées, essentiellement, sur la nécessité de parvenir à des solutions radicales au fléau de la présence des migrants clandestins dans les deux régions précitées.

Les députés ont réclamé une intervention urgente, pour parvenir à des solutions radicales à la crise des migrants irréguliers de l’Afrique subsaharienne, dans le cadre d’une approche participative, en tenant compte des aspects sécuritaire, social et législatif, dans le cadre de la position officielle de l’Etat tunisien, qui n’accepte pas toute présence sur ses terres sauf, conformément à ses lois. Comme elle refuse d’être une région de transit, ou une terre d’implantation des migrants irréguliers. Avec sa détermination continue de lutter contre la migration irrégulière, dans le cadre du respect des lois tunisiennes et des traités en vigueur.

