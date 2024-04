Tunisie : Une dÃ©lÃ©gation parlementaire visite l’acadÃ©mie militaire de Foundouk el-Jdid

Tunisie : Une délégation parlementaire visite l’académie militaire de Foundouk el-Jdid

Une délégation de la commission de la défense, de la sécurité et des forces armées s’est rendue hier, lundi 29 avril, en visite à l’académie militaire de Foundouk el-Jdid (gouvernorat de Nabeul), et ce dans le cadre du programme des visites établi, d’une manière participative, avec le ministère de la défense nationale, comprenant, également, l’académie navale de Menzel Bourguiba, et l’école d’aviation à Borj el-Amri.

Ces visites visent à s’enquérir, davantage, des activités de l’institution militaire, l’intervention de ses différentes structures, et les principaux enseignements et formation dispensés en leur sein, rapporte, en substance, l’Assemblée dans un communiqué.

La délégation parlementaire a pris connaissance de l’activité et du programme de cette institution d’enseignement militaire, en matière de formation dans différentes spécialités, en écoutant, en préambule, un exposé à son sujet, étant le premier noyau de formation supérieure militaire.

Les députés se sont arrêtés aux efforts déployés par le ministère de la Défense nationale, et l’ensemble des cadres militaires et civils, professeures, responsables d’encadrement et gérants, en vue de former les élèves officiers et les préparer à la vie militaire, conformément aux programmes appropriés aux besoins de l’institution militaire, tout en améliorant la qualité de l’enseignement et en s’ouvrant sur les plus grandes universités nationales et internationales.

Les membres de la délégation ont affirmé, au terme de la visite, « l’importance du rôle joué par l’académie militaire, l’une des fiertés de notre pays, qui a contribué et contribue, encore, à la formation de générations de militaires, défendant la patrie, et qui se distinguent par la discipline, la volonté et la détermination ».

Gnetnews