Tunisie : Une délégation tunisienne menée par Bouden s’entretient avec la banque mondiale

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden Romdhane, s’est entretenue hier soir, lundi 20 décembre 2021, par visioconférence, avec une équipe de la banque mondiale, présidée par le vice-président de la banque pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), Farid Belhaj.

Cette rencontre à laquelle ont participé le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, le gouverneur de la banque centrale, Marouene Abassi, et des membres du cabinet de la présidence du gouvernement, s’inscrit dans le cadre des concertations menées par le gouvernement avec les bailleurs de fonds.

Cette rencontre a permis d’échanger les points de vue sur la situation économique et sociale que vit le pays, les moyens à même de les surmonter, et les mesures devant être prises en vue de redynamiser l’activité économique et créer la richesse, notamment en cette conjoncture difficile, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué.

La banque mondiale a réitéré son engagement à appuyer le programme de relance économique en Tunisie. Le but étant « de réaliser une croissance inclusive et durable, et garantir le financement du programme de couverture sociale », selon la même source.

