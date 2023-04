Tunisie : Un Conseil des ministres planche sur la stratégie nationale du tourisme à l’horizon de 2035

« La stratégie nationale du tourisme tunisien à l’horizon de 2035 » a été au centre d’un conseil ministériel tenu hier, mercredi, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à la Kasbah.

Les principaux objectifs et axes de cette stratégie et les programmes prévus à l’horizon de 2035 ont été passés en revue. Le but étant de développer le tourisme, et d’en consolider le rôle en matière de développement économique, social, environnemental, notamment dans les régions intérieures.

Cette stratégie mise, également, sur la promotion de la destination tunisienne, en faisant connaitre la richesse de son produit, ainsi que ses spécificités naturelles et culturelles, afin qu’elle soit parmi les destinations compétitives durables dans le monde, rapporte, en substance, la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Bouden a affirmé l’engagement du gouvernement « à consolider le tourisme la prochaine période, et à en renforcer le rôle central en termes d’amélioration des indicateurs socio-économiques du développement ».

Dans une déclaration médiatique, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a indiqué que la stratégie nationale du tourisme 2035, repose sur quatre principaux objectifs stratégiques : la compétitivité, la diversification, l’investissement et le marketing.

Le but est aussi de permettre au secteur de se remettre de la crise conjoncturelle, à l’instar de celle du Covid, en optant pour une approche visant une gouvernance durable des destinations touristiques, a-t-il ajouté.

La stratégie nationale du tourisme vise à instaurer un tourisme durable, dont les objectifs concordent avec les priorités du gouvernement en termes de promotion du secteur, de diversification de ses produits, d’amélioration de ses prestations et de consolidation de sa compétitivité, ainsi que de sa contribution à l’économie nationale.

