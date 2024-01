Tunisie : Une entente criminelle pour la traite des personnes démantelée à Sfax (DGGN)

Les unités de la garde nationale ont effectué une descente dans un domicile à Sfax, où ils ont intercepté 09 personnes de nationalités subsahariennes, où un autre groupe les a séquestrés.

Le parquet a ordonné de diligenter une enquête judiciaire pour « formation d’une entente criminelle en vue du blanchiment d’argent issu de la traite des personnes, la séquestration indue d’une personne, aide d’un étranger à se déplacer au sein du territoire tunisien, en vue d’un franchissement illicite des frontières maritimes », en prenant les mesures légales nécessaires, rapporte ce mardi 30 janvier la DGGN dans un communiqué.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts des unités de la garde nationale, de mettre un terme au phénomène de franchissement illégal des frontières terrestres et maritimes, à l’issue des informations parvenues aux unités des enquêtes judiciaires du district de la garde nationale à Sfax, selon lesquelles, six personnes de nationalité subsaharienne, comptent transporter des migrants via les frontières terrestres, en intervenant en leur faveur, pour participer à un franchissement illégal des frontières, moyennant une contrepartie pécuniaire.

Gnetnews