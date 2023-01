Tunisie : L’ISIE prÃ©voit une hausse du taux de participation au second tour des lÃ©gislatives !

Tunisie : L’ISIE prévoit une hausse du taux de participation au second tour des législatives !

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a fait état, ce lundi 16 janvier, d’un changement tactique en matière de campagne de sensibilisation au second tour des législatives.

Dans un entretien avec Jawhara, il a indiqué que les raisons de la désaffection envers le premier tour du scrutin ont fait l’objet d’une évaluation, signalant qu’elles sont, pour la plupart, indépendantes de la volonté de l’instance.

« L’opération sera plus simple et plus facile lors du second tour, étant donné que les circonscriptions électorales ont été réduites à 131, et le nombre de candidats est passé de 1055 à 262, en faisant un choix entre deux candidats, seulement », a-t-il souligné.

Un site électronique sera lancé pour faire connaitre les candidats, outre l’organisation de débats entre candidats dans les médias, a-t-il, encore, fait savoir.

Le président de l’instance électorale a souhaité que le taux de participation au second tour dépasse les 20 %, faisant état d’indicateurs objectifs attestant de son amélioration.

Ce faisant, Farrouk Bouaskar a indiqué que « le volume de dépenses allouées au référendum et aux législatives, est le plus faible, en comparaison avec les moyennes de dépenses lors des précédents scrutins ».

L’instance électorale a opté pour « une politique d’économie et de rationalisation des dépenses », a-t-il assuré, signalant que « les fonds alloués au référendum et aux élections législatives dans leurs premier et deuxième tour sont dans la limite de 80 millions de dinars ».

L’instance supérieure indépendante pour les élections avait proclamé hier, dimanche, lors d’une conférence de presse, les résultats définitifs du premier tour des législatives du 17 décembre dernier.

L’instance a annoncé que le 2ème tour du scrutin aura lieu le dimanche 29 janvier. La campagne électorale du second tour, a démarré ce lundi 16 janvier à Zéro heure et arrivera à son terme le vendredi 27 janvier à minuit.

Gnetnews