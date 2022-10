Tunisie : Une grève générale mardi à Zarzis, une sortie maritime ce lundi pour rechercher des disparus

La Commission administrative de l’Union locale du travail de Zarzis a décidé lors de sa réunion hier soir, dimanche, une grève générale à Zarzis, mardi comme première étape à l’issue de laquelle, l’UGTT tendra avec tous les moyens de faire pressions sur le gouvernement en vue de connaitre la vérité, sur fond de l’affaire des disparus de l’émigration clandestine.

Cette grève organisée en coordination avec les organisations nationales et des associations de la région consistent à rejoindre les lieux de travail pendant une demi-heure, puis se diriger vers la délégation qui verra le départ d’une marche silencieuse, où 18 cercueils seront portés, dans « un message prouvant le chagrin et le deuil ».

La marche regagnera, après, la délégation où des discours seront prononcés, comme l’a déclaré à la TAP, le SG local de l’organisation syndicale, Hédi Hmidi.

Tout le monde regagnera son domicile après pour faire de Zarzis une ville fantôme.

L’association des pêcheurs à Zarzis a décidé de reprendre les opérations de recherche des disparus de l’embarcation de migration clandestine, et de procéder à un ratissage marin, et ce pendant une sortie en mer ce lundi, d’autant qu’un corps a été repêché hier parmi les victimes de l’embarcation, au même endroit où six cadavres ont été retrouvés, selon le président de ladite association, Shemseddine Bourassine, cité par la même source.

Gnetnews