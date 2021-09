Tunisie : Une mÃ©tÃ©o automnale, orages et pluies au Nord, centre et Sud

Tunisie : Une météo automnale, orages et pluies au Nord, centre et Sud

Des perturbations météorologiques marquent le temps de ce jeudi 09 septembre 2021.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’Institut national de la météorologie prévoit un climat automnal et des pluies orageuses au Nord, et localement au Centre et au Sud… »Des quantités faibles à modérées sont attendues avec la possibilité d’enregistrer de bonnes précipitations au Cap-Bon ».

Une chute de grêle est aussi attendue à des endroits limités.

L’INM prévoit une légère hausse des températures, les maximales seront comprises entre 30 et 35° au Nord, sur les hauteurs et les régions côtières, et entre 35 et 40° dans le reste des régions.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au sud, où des tempêtes de sable sont attendues, avec une vitesse dépassant les 70 Km/ heure pendant le passage des nuages orageux.

Des bulletins d’alerte sont prévus pour la navigation et la pêche, la mer est agitée à fortement agitée, avec des vagues intermittentes.

