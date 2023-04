Tunisie : Une météo encore instable, températures en baisse et vent violent

La météo ne semble pas près à se stabiliser en ce mois d’avril. Chaque jour son type de temps, avec la valse des températures, et un vent tantôt doux prenant l’air d’une agréable brise, tantôt fort et déchaîné qui requiert la prudence, notamment, pour les activités de la navigation et de la pêche.

Le premier bulletin météo de ce jeudi 13 avril prévoit, justement, un vent violent, dont la vitesse dépasserait les 70 km/ heure, sous forme de rafales près des côtes et au Sud, avec des tempêtes de sable locales.

La mer est agitée à très agitée et houleuse ; des avertissements restent prévisibles pour la navigation et la pêche.

Une baisse relative des températures est attendue au Nord et sur les hauteurs ; les maximales seraient entre 20 et 28°. Les températures restent élevées dans le reste des régions, variant entre 28 et 34°.

Un ciel partiellement gris enveloppera la plupart des régions. Les nuages se densifieraient l’après-midi au Nord, et seraient accompagnés de pluies éparses à l’extrême Nord-Ouest.

