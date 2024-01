Tunisie : La CNSS lancera une amnistie sociale en mars, et augmentera ses crédits en avril

Le ministre des Affaires sociales a annoncé une augmentation des crédits accordés par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, CNRPS à ses affiliés, laquelle prendra effet à compter de demain, jeudi 01er février 2024.

Des mesures analogues seront lancées au profit des affiliés de la CNSS en avril 2024.

Malek Zahi a, par ailleurs, annoncé, ce mercredi lors d’une conférence de presse, une nouvelle et dernière amnistie sociale, pour déduire les pénalités de retard au profit des emprunteurs de la CNSS, laquelle entrera en vigueur à compter de Mars 2024 sur une période de 06 mois.

Dans le domaine du travail et des relations professionnelles, le ministre des Affaires sociales a annoncé le démarrage d’un nouveau programme pour clarifier, davantage, les relations professionnelles entre employeur et employé, et préciser les droits et devoirs de chaque partie, dans le cadre de l’action commune avec les partenaires sociaux, et en vue d’instaurer la paix civile et de garantir les droits de toutes les parties.

Gnetnews