Tunisie : Des produits de mer pasteurisés à Zarzis, exportés vers les Etats-Unis, la Corée du Sud, et le Japon

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, a inauguré hier, lundi 07 Mars, l’unité de production de produits de mer coréens, à l’espace d’activités économiques à Zarzis, en présence de l’ambassadeur coréen à Tunis, Sun Nahmkook, et l’investisseur et promoteur du projet, Ken Choi..

Cette unité industrielle appartient à la société coréenne Union du Golfe de produits de mer, spécialisée dans la valorisation du crabe bleu, destiné à l’exportation vers la Corée du Sud, l’Amérique du Nord, et le Japon.

La ministre a mis l’accent sur l’importance ce projet coréen, premier en Afrique, destiné à la pasteurisation du crabe bleu, selon les standards internationaux. Celui-ci constituait un gros problème pour les petits pêcheurs, a-t-elle dit, signalant que ce projet offre de nouveaux postes d’emploi pour les jeunes de la région, outre la transformation des écailles du crabe, en engrais et leur exportation.

La ministre a affirmé la détermination de la partie coréenne à développer les relations entre les deux pays, et à élargir les champs de coopération bilatérale dans différents secteurs industriels.

L’ambassadeur coréen a dit son admiration pour les compétences tunisiennes, et l’infrastructure industrielle, exprimant les dispositions de son pays à développer la coopération économique, et à œuvrer à attirer les nouveaux investissements vers les régions intérieures, à la prochaine période.

L’investisseur, Ken Cho a évoqué la qualité des services rendus par cet espace ; « la Tunisie est parmi les pays avancés en matière de valorisation des produits de mer », a-t-il souligné, s’engageant « à œuvrer à développer cette unité industrielle, afin qu’elle devienne le premier exportateur de crabe dans le monde ».

La valeur de ce projet est estimée à 2.6 millions de dollars, et va assurer près de 517 postes d’emploi directs entre techniciens et employés et 1000 postes d’emploi indirects.

Ont été également présents à cette cérémonie le premier délégué de Médenine, de cadres supérieurs du ministère, des représentants des autorités régionales et locales, ainsi que le président directeur général de cet espace, Chawki Friaâ.

Cet espace assure des prestations d’encadrement et de soutien aux investisseurs, en vue d’attirer davantage des projets novateurs, également profitables pour la région de Zarzis, a déclaré en substance, Son DG.

Gnetnews