Tunisie : Une opération blanche à El-Menzah, en prévision du lancement de la campagne de vaccination fin février

Le ministère de la Santé a organisé hier, dimanche 14 février, à la Cité Olympique d’El-Menzah à Tunis, la première opération blanche, en prévision du démarrage de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus, prévue fin février.

Cette simulation vise à bien se préparer à cette opération, en s’arrêtant aux éventuelles insuffisances, en tirant les enseignements de l’expérience des autres pays et en réunissant les conditions propices afin que cette opération se déroule, de la meilleure manière qui soit de point de vue logistique, d’accueil et d’organisation des citoyens, pour que l’attente ne soit pas trop longue, vu l’affluence attendue.

Il s’agit aussi d’assurer une bonne gestion des doses de vaccins, pour éviter la déperdition, assurent les médecins présents à cette manifestation.

A ce stade, plus de 450 mille personnes se sont inscrites sur la plateforme électronique, un nombre jugé insuffisant, et totalement en deçà des 3 millions de Tunisiens, que le ministère compte vacciner dans un premier temps.

Une campagne de sensibilisation sera lancée incessamment pour inciter les gens à s’inscrire et à adhérer à cette opération.

La campagne de vaccination démarrera, donc, les prochains jours, et touchera, en premier, le personnel de santé, notamment celui affecté aux circuits Covid. La vaccination enchaînera avec les autres catégories prioritaires : personnes âgées, malades chroniques, agents des services vitaux, etc.

Les citoyens inscrits recevront un SMS, leur indiquant la date, l’heure et le centre de vaccination, vers lequel ils devront se diriger.

Le comité de pilotage de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 avait tenu, samedi dernier, sa troisième réunion, en présence de son président, Hechmi Louzir, et des représentants de différents ministères, organismes, organisations nationales, etc.

La rencontre a porté sur la promptitude des centres de stockage et des centres de vaccination, ainsi que l’état d’avancement de l’inscription…

Un premier lot de vaccin Pfizer Biontech, devant être stocké à une température très basse, -70°, arrivera dans les tous prochains jour, en Tunisie, dans le cadre de l’initiative Covax.

Avec ce premier contingent, estimé à plus de 93 mille doses, le coup d’envoi sera donné à cette opération d’envergure qui s’étalera, sur plusieurs mois. La Tunisie mise sur la vaccination de 20 % de la population tunisienne dans une première phase, et 50 % ensuite.

Le but du vaccin est de renforcer l’immunité collective contre le Covid-19, d’atténuer les effets socioéconomiques et psychiques de l’épidémie, et de permettre un retour progressif à la vie normale.

