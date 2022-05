Tunisie : Une opÃ©ration marketing pour une marque de vÃªtement allemande au sud tunisien

Tunisie : Une opération marketing pour une marque de vêtement allemande au sud tunisien

Les voyagistes et Tours opérateurs allemands, réunis à Tozeur, se sont rendus aux sites touristiques de la région. Ils ont ainsi fait le déplacement au site montagneux et touristique Sidi Bouhlal, (délégation de Degueche), l’un des sites de tournage de longs métrages et films, à l’instar du Patient anglais, et de Star Wars.

Ils se sont, par ailleurs, rendus aux cascades de Tamaghza, indique le commissariat régional du tourisme de Tozeur, sur sa page officielle Facebook.

Parallèlement à la conférence des TO allemands qui a démarré le week-end à Tozeur, des journalistes allemands sont en train de tourner un reportage publicitaire, par la photo et la vidéo, pour des marques internationales de vêtement, selon la même source.

Cette opération marketing est réalisée sur le site de Onk Jmal, pour le compte d’un magazine de mode allemand.

