Tunisie : L’API, l’APIA, le CEPEX et autres organismes se concertent pour la relance de l’investissement et l’aide aux PME

Dans le cadre de la relance de l’investissement privé et l’appui des petites et moyennes entreprises, le Secrétaire d’Etat aux PME, Samir Abddelhafith s’est réuni hier, jeudi 29 février 2024, avec les représentants des organismes de promotion des investissements.

La rencontre à laquelle ont été présents les directeurs généraux de l’Agence de promotion de l’Industrie et de l’Innovation, l’Agence de promotion des Investissements agricoles, l’Office tunisien de l’Artisanat, le Centre de promotion des Exportations, et le représentant de la direction générale des PME au ministère de l’Industrie, a planché sur les problématiques et les difficultés auxquelles se heurtent les petites et moyennes entreprises.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des concertations menées cette période avec les différentes parties-prenantes, notamment les représentants des organismes publics, des organisations nationales, et de la société civile concernés par l’investissement, a souligné le Secrétaire d’Etat.

Il s’inscrit dans le cadre de l’appui de l’investissement et de l’initiative privée, et de la facilitation du travail et des activités de ces entreprises, a-t-il ajouté.

Les participants ont dit leurs dispositions à parfaire la coordination en vue de conférer, davantage, d’efficience en matière d’appui des efforts de l’Etat à soutenir ces entreprises.

Gnetnews