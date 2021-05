Tunisie : Une rÃ©union du comitÃ© scientifique est attendue pour proposer de nouvelles mesures (Ben Khelil)

Tunisie : Une réunion du comité scientifique est attendue pour proposer de nouvelles mesures (Ben Khelil)

La porte-parole officielle du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Jalila Ben Khalil, a affirmé ce lundi 10 Mai que « le comité va tenir une réunion ce lundi ou demain mardi, pour évaluer les dernières évaluations de la situation épidémiologique ».

Dans une déclaration à la radio nationale, elle a indiqué que « le comité allait étudier de nouvelles propositions pour les présenter à l’instance nationale ».

Ben Khelil a critiqué la non-application des mesures du confinement général, estimant qu’il ne faut pas qu’il y ait exceptions pendant le confinement.

« Il n’y a pas d’intérêt au confinement général au cas où il n’est pas appliqué », a-t-elle dit, qualifiant la situation épidémiologique de « redoutable et d’extrêmement grave ».

Selon ses dires, la souche britannique est plus grave que l’ancienne souche, et touche tous les âges.

« Personne ne meurt de faim, alors que moi-même, j’ai assisté à une famille entière qui est décédée par le Coronavirus », a-t-elle témoigné.

Dr Ben Khelil a affirmé que le comité scientifique n’a rien à voir avec la politique, et ne se fie qu’aux considérations et indicateurs scientifiques, signalant que le comité avait mis en garde depuis un mois contre la recrudescence du nombre des contaminations et des décès et a appelé au respect des gestes barrières et des mesures de prévention.

