Tunisie : Une réunion interministérielle pour débloquer les projets Taparura à Sfax, et Ben Ghayadha à Mehdia

Une séance de travail conjointe s’est tenue hier lundi 14 Mars au siège du ministère de l’Economie et de la planification en présence de trois ministres : Samir Saïed, Mohamed Rekik et Sarra Zaâfrani Zenzeri, respectivement, ministre de l’Economie et de la Planification, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, et ministre de l’Equipement et de l’Habitat.

La réunion a planché sur deux projets en instance : Taparura à Sfax, et Ben Ghayadha à Mehdia, et a examiné les solutions possibles aux problèmes empêchant l’avancement de ces deux projets à la cadence requise.

Ont été présents à cette réunion, le président de l’instance générale du partenariat entre les secteurs public et privé, Atef Majdoub, et des cadres des ministères en question.

Les deux projets et leurs composantes ont été présentés lors de cette séance, ainsi que les problèmes qui en empêchent la mise en exécution. Il a été souligné que les difficultés entravant l’état d’avancement des projets en question, sont fondamentalement juridiques et d’investissement.

Les participants ont affirmé la nécessité de parvenir à des solutions pratiques et exceptionnelles, notamment en matière de législations, en vue de conférer une plus grande souplesse à ce processus, et de mieux avancer en matière de réalisation de ces projets importants. Lesquels offrent des opportunités de relance économique dans les régions concernées, de création de richesses, de relance de l’investissement et de partenariat entre les secteurs public et privé.

Gnetnews