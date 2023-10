Tunisie : Une rÃ©union ministÃ©rielle Ã  la Kasbah consacrÃ©e au modÃ¨le de croissance 2024

Tunisie : Une réunion ministérielle à la Kasbah consacrée au modèle de croissance 2024

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, ce lundi 09 Octobre 2023 à la Kasbah, un conseil ministériel autour des principaux contours du modèle de croissance, de l’année 2024.

La réunion a passé en revue les axes dudit modèle s’articulant autour de l’évolution de la situation économique, la cadence de la mise en exécution des réformes, les priorités garantissant la stabilité économique et financière, et relançant la cadence de l’investissement. Outre la consolidation du processus de développement et l’amélioration de l’action économique.

Gnetnews