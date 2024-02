Tunisie : Une rocade de 21 Km sera réalisée à Zarzis, pour décongestionner le trafic

Dans le cadre de la réalisation de la rocade de la ville de Zarzis, et à l’issue du lancement de l’appel d’offres, la direction régionale de l’Equipement et de l’Habitat de Médenine organisera, en coordination avec la direction générale des ponts et chaussées, une journée d’information au public, et ce le 15 février 2024, au siège de la délégation de Zarzis à partir de 10 heures.

Le ministère de l’Equipement appelle les personnes concernées à participer à cette rencontre, pour prendre connaissance des dispositions liées à l’expropriation pour intérêt public, conformément à la législation en vigueur.

Le projet porte sur la réalisation d’une rocade 2X2 voies, sur une longueur de 21 Km. Son coût est estimé à environ 100 millions de dinars, avec un financement conjoint du budget de l’Etat et de la banque européenne de l’investissement (BEI), et une durée de réalisation de 24 mois.

Les travaux devraient démarrer en janvier 2025.

Outre la rocade précitée, les composantes de ce projet portent sur l’installation d’édifices hydrauliques de différents calibres pour l’évacuation des eaux pluviales, ainsi que l’aménagement de sens giratoires, des travaux marquage au sol, de sécurité routière et d’éclairage public, en s’en tenant aux considérations environnementales et sociales tout au long des étapes de réalisation des travaux.

Le projet vise à décongestionner le trafic dans le centre ville de Zarzis, à améliorer la sécurité routière, et à redynamiser l’activité économique dans la région.

