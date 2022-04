Tunisie : Une séance de réconciliation pour tenter d’éviter la grève des distributeurs de carburant, les 15 et 16 avril

Le Secrétaire Général de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques, Selouan Semiri, a indiqué qu’ils étaient invités à une séance de réconciliation ce jeudi 14 avril 2022, au siège du ministère des Affaires sociales, pour examiner le préavis de grève, prévue vendredi et samedi, 15 et 16 avril dans quatre sociétés de distribution des hydrocarbures : Vivo energy, Total, Ola Energy, Star oil, à l’exception de la société nationale de distribution du pétrole (SNDP – Agil).

Dans une déclaration à Echaâbnews, il a fait savoir que la séance commence à 11 heures, en présence de la partie syndicale, représentée par deux membres du bureau exécutif national, Hfaïdh Hfaïdh et Taher Berbari, et de la fédération générale du pétrole.

Du côté administratif, seront présents les représentants de la chambre de distribution des hydrocarbures, relevant de l’UTICA, et des représentants des quatre sociétés concernées par la grève.

Les raisons du débrayage sont dues au refus des chefs d’entreprises en question, de négocier des majorations salariales au titre de l’année 2021, et d’appliquer le PV d’accord signé entre l’UGTT et l’UTICA, le 1er janvier 2022.

Les représentants des quatre sociétés de distribution des hydrocarbures ont refusé de répondre aux revendications contenues dans le PV d’accord en question, pendant une séance de réconciliation tenue mercredi, a-t-il souligné.

Gnetnews