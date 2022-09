Tunisie : Une sÃ©ance de travail avec le gouvernorat de Tunis, autour des problÃ¨mes Ã©pineux de la capitale

Tunisie : Une séance de travail avec le gouvernorat de Tunis, autour des problèmes épineux de la capitale

Le ministère de l’Economie et de la Planification annonce ce mardi 06 septembre, avoir tenu une séance de travail, avec le gouvernorat de Tunis, dans le cadre du parachèvement de la 3ème phase de l’élaboration du plan de développement 2023 – 2025, en présence du gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, des membres du conseil régional, des cadres régionaux, ainsi que des représentants des secteurs au niveau central…

Tenue sous la présidence du ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, la réunion a examiné les principales questions du développement dans le gouvernorat de Tunis, ainsi que les projets publics proposés dans différents secteurs.

Les participants ont mis l’accent sur « les problématiques environnementales, et la gestion des déchets domestiques, qui se sont accentués, la dernière période, devenant un danger pour la santé des citoyens, et des animaux, a fortiori après que la décharge de Borj Chakir ait atteint sa capacité maximale ».

Ils ont appelé « à opter pour un nouveau site, et à s’orienter vers la création d’un centre régional pilote de recyclage des déchets à Sidi Hassine ».

Les présents ont, de surcroît, évoqué l’importance d’aménager et de réhabiliter les cités populaires, à l’instar de la région de Bhar Lazreg, laquelle est dépourvue des principales commodités, notamment l’assainissement, les services, et les maisons des jeunes et de l’enfance…

Ils ont appelé à actualiser les plans d’aménagement urbain, pour les régions confrontées à une forte densité urbaine, et à une extension urbaine anarchique. Comme ils ont réclamé la création d’écoles primaires et de collèges dans les grandes agglomérations urbaines souffrant d’encombrement, outre la réalisation des projets de protection des villes contre les inondations à Tunis Nord et Ouest, ainsi que les projets de renouvellement des réseaux d’assainissement.

Les participants ont été unanimes à souligner les problèmes dont souffre le secteur du transport à Tunis, appelant « à la nécessité de parachever le réseau ferroviaire rapide (RFR) dans les délais les plus proches, et d’accélérer l’aménagement de l’accès Sud de la capitale, ce qui est de nature à conférer une fluidité sur le trafic routier, outre le dédoublement de certaines routes régionales ».

L’accent a été mis, de surcroît, sur la nécessaire création de nouvelles zones industrielles en vue de promouvoir l’investissement, à travers notamment l’aménagement de la zone industrielle de Jbel Jloud, tout en en créant d’autres.

Sur le plan sanitaire, il a été question de l’aménagement et la maintenance des établissements de santé de la capitale, de la réalisation d’un projet sanitaire intégré, d’un centre intermédiaire à el-Omrane, ainsi que l’extension de l’hôpital régional de Khereddine.

Ce faisant, les intervenants ont affirmé l’importance d’investir dans le secteur culturel, à travers la création d’un complexe culturel et sportif au lycée du Bardo, et un autre à Sidi Hassine.

Ils ont recommandé, en somme, d’accélérer la réalisation des projets publics, à travers l’amendement de la loi sur les marchés publics, et d’opter pour le partenariat public/ privé (PPP), en tant que mécanisme efficace pour financer les projets proposés.

Gnetnews