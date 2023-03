Tunisie : Une séance de travail entre l’ISIE et le ministère de l’Intérieur autour des prochaines échéances électorales

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a tenu, hier mardi 28 Mars, une séance de travail avec le ministère de l’Intérieur dans le cadre des préparatifs aux prochains rendez-vous électoraux.

Cette réunion ayant rassemblé le président de l’instance électorale, Farrouk Bouaskar, et ses collaborateurs, ainsi que des représentants des directions concernées du ministère de l’Intérieur a examiné la publication des arrêtés réglementaires, à la lumière de la parution du décret-loi n’o 8, du 08 Mars 2023, relatif aux élections municipales, le décret-loi n’o 10 de la même date, portant sur l’élection des conseils locaux, et la composition des conseils régionaux et des conseils de districts.

Cette première séance a été consacrée à l’examen de sujets en lien avec les futures échéances électorales, notamment, pour ce qui est de la répartition territoriale des délégations et des Imadas, de l’actualisation de la base de données inhérente aux cartes d’identité, à la nationalité, et au registre judiciaire.

Il a été convenu de former un comité technique comptant des représentants de l’instance et des services concernés du ministère de l’Intérieur, pour poursuivre l’examen des questions en suspens et trouver les solutions idoines, en se référant aux précédentes expériences électorales.

Gnetnews