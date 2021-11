Tunisie : Une société australienne compte réaliser un méga-projet d’économie verte et d’énergies renouvelables (Jennifer Cartmill)

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a reçu, hier mercredi 17 novembre, l’ambassadrice du Commonwealth et d’Australie à Tunis, avec résidence à Malte, Jennifer Claire Cartmill.

Le ministre a dit « la détermination de la Tunisie à développer sa coopération avec l’Australie dans tous les domaines, et à promouvoir les échanges commerciaux et l’investissement, notamment dans les secteurs de l’énergie, des mines, de l’agriculture, et des projets prioritaires, comme la santé, l’enseignement, la recherche scientifique médicale et l’industrie pharmaceutique », indique le département du Nord Hilton dans un communiqué.

Le ministre a appelé à la tenue de la 3ème session des concertations politiques entre les deux pays, ne serait-ce que par visioconférence.

Othman Jarandi a présenté « un aperçu sur les évolutions politiques en Tunisie, a fortiori après les décisions prises par le président de la république à la date du 25 juillet 2021, dans le cadre du respect de la constitution, de la consécration d’un réel processus démocratique dans notre pays, et du respect des aspirations du peuple tunisien. »

Jennifer Claire Cartmill a, pour sa part, affirmé que « la Tunisie et l’Australie partageaient des valeurs communes, dont les principes de démocratie », saluant « le rôle pionnier de notre pays dans le monde arabe, en matière de protection des droits de la femme, et de respect de l’État de droit ».

L’ambassadrice a mis l’accent sur « le soutien de son pays aux initiatives qui sont de nature à améliorer la situation économique dans le nôtre », évoquant les investissements australiens en Tunisie, notamment dans le domaine du phosphate, et l’intention de la société australienne, « Fortescue Future Industries », de réaliser un méga-projet à forte employabilité dans notre pays, dans le domaine de l’économie verte et des énergies renouvelables.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué les dernières évolutions du processus politique en Libye, notamment les réunions régionales en appui à la stabilité dans ce pays, le rôle joué par la Tunisie et sa contribution aux efforts régionaux et internationaux visant à y faire réussir le processus électoral et la stabilité.

