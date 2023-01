Tunisie : Une transplantation cardiaque couronnée de succès à la Rabta

Les équipes médicales tunisiennes dans les établissements hospitaliers enchaînent les succès dans le domaine de la transplantation d’organe, avec de nouvelles prouesses réalisées les derniers mois dans ce domaine.

Ces réussites concernent les opérations de transplantation cardiaque au centre hospitalo-universitaire, CHU de la Rabta de Tunis.

Les équipes médicales et paramédicales ont procédé, samedi 07 janvier 2023, à la 21ème transplantation cardiaque, sous l’égide du centre national pour la promotion de la Transplantation d’organes (CNPTO), annonce le ministère de la Santé.

Cette intervention a été couronnée de succès, à la faveur de la conjugaison des efforts des équipes médicales et paramédicales du service de chirurgie, sous l’égide du chef de service Pr Raouf Denguir, celui d’exploration fonctionnelle et de réanimation cardiaque, sous l’égide de Pr Mohamed Sami Mourali, et du service d’anesthésie-réanimation, sous la direction de Pr. Adel Amous.

Gnetnews