Tunisie – Union européenne : Coup d’envoi officiel des concertations en vue d’un partenariat innovant

Le coup d’envoi officiel des concertations entre la Tunisie et l’Union européenne a été donné hier, mardi 16 février, afin de déterminer les priorités stratégiques du partenariat, ainsi que le plan financier 2021 – 2027.

Lors d’une réunion co-présidée par Othman Jarandi et Ali Kôoli, respectivement ministre des Affaires étrangères, de l’émigration et des Tunisiens à l’étranger, et ministre du Développement, des Finances et de l’appui à l’investissement, en présence de l’ambassadeur européen à Tunis, Marcus Cornaro, Jarandi a appelé à bien planifier les axes de coopération entre les deux parties, pendant les 7 prochaines années, pour consolider ce qui a été réalisé la précédente période, et ouvrir de nouveaux horizons de partenariat, répondant aux défis actuels, et aux priorités de la Tunisie, notamment en matière de relance économique.

Le ministre a plaidé pour de nouvelles approches, à même d’enrichir et de diversifier la coopération avec la partie européenne, particulièrement dans les secteurs innovants, comme l’économie verte, la digitalisation, la santé et la sécurité alimentaire…, rapporte un communiqué de la place Nord Hilton.

Il a appelé à focaliser sur la dimension humaine, en accordant plus d’intérêt aux programmes et projets de coopération destinés à la jeunesse, citant les programmes Horizon Europe, et Eramus + …

Ali Koôli s’est dit confiant quant à la poursuite du soutien européen à la Tunisie, en vue de l’accompagner à faire face aux répercussions de la crise sanitaire, dans un cadre fondé sur le partenariat effectif et le dialogue continu.

Le ministre a appelé à bâtir une telle coopération sur l’héritage partagé par les deux rives de la Méditerranée, et à promouvoir les valeurs de coexistence pacifique, et de développement solidaire.

L’ambassadeur européen Marcus Cornaro a évoqué les principaux axes du document de partenariat entre l’Union européenne, et ses voisins du Sud, signalant que les priorités des deux parties sont proches, notamment en matière de développement durable, de transition numérique et d’énergie alternative.

Le diplomate a réitéré la détermination du partenaire européen à continuer d’accompagner le processus des réformes et la transition économique en Tunisie.

Gnetnews