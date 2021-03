Tunisie/ Vaccins à la présidence : Mechichi ordonne une enquête, le comité scientifique dit ne pas en être au courant

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a ordonné ce lundi 01er Mars « l’ouverture d’une enquête immédiate autour des dessous de l’entrée des vaccins en Tunisie, et la manière dont ils sont gérés et distribués », annonce en cette fin de matinée la présidence du gouvernement dans un communiqué.

« Suite à ce qui a été confirmé sur la mise à disposition d’un nombre de doses de vaccin contre le coronavirus dans notre pays, la présidence du gouvernement indique ne pas être au fait de l’arrivée de ces vaccins, ni de leur origine, et encore moins de leur conformité aux normes sanitaires et légales nécessaires, et leur destination », souligne-t-elle.

La kasbah ajoute que « la gestion de l’opération de vaccination incombe à la commission nationale de lutte contre le Coronavirus, dans le cadre de la stratégie nationale établie à cet effet, ayant défini les catégories, devant être concernées en priorité par le vaccin ».

Selon des sources parlementaires, le comité scientifique auditionné ce lundi par la commission parlementaire des Tunisiens à l’étranger, affirme ne pas été informé ou consulté, au sujet des vaccins reçus par la présidence de la république des Emirats.

La présidence de la république avait, auparavant, confirmé avoir reçu 500 vaccins contre le Coronavirus, des Emirats arabes unis, sans dévoiler le nom de ce vaccin.

