Tunisie : Vent violent, l’INM maintient l’alerte

La sensation de froid est lancinante en ce matin du mercredi 23 novembre 2022 ; signe que l’on est, désormais, entré dans la saison hivernale.

La violence du vent est parmi les principales spécificités météorologiques de cette journée ; sa vitesse atteindrait les 60 km/ heure près des côtes…les bulletins d’alerte sont encore, en vigueur, pour la navigation et la pêche.

La mer est houleuse au Nord, à très agitée sur les côtes Est.

Des pluies éparses et orageuses sont attendues dans les régions côtières Nord, ces précipitations seront, par moments, intenses. Dans les reste des régions, c’est le calme qui prévaudrait.

Les températures maximales sont comprises entre 17 et 21° au Nord et sur les hauteurs, elles seront entre 21 et 25° dans le reste des régions.

