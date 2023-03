Tunisie : Vent violent, températures en baisse ce mercredi 15 Mars

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 15 Mars, par des vents violents près des côtes et sur les hauteurs, avec une vitesse atteignant les 90 Km/ heure, sous forme de rafales.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche. La mer est agitée à très agitée au Nord.

Les températures seront en légère baisse, les maximales seront comprises entre 15 et 22° au Nord, et au Centre, et entre 23 et 29° au Sud.

En cette mi-mars, on assistera à des épisodes ensoleillés, marqués par des nuages passagers dans la plupart des régions.

Gnetnews