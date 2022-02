Tunisie : L’INM maintient l’alerte : Vent violent, tempÃ©ratures en baisse

Tunisie : L’INM maintient l’alerte : Vent violent, températures en baisse

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 22 février par des vents extrêmement violents.

Dans son premier bulletin Météo de la journée, l’Institut national de la Météorologie indique que la vitesse du vent sera comprise entre 40 et 60 Km/ heure ; atteignant 90 km près des Côtes.

Les vents seront accompagnés de tempêtes de sables au Sud.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, et la mer sera agitée à fortement agitée.

Les pluies seront localement orageuses à l’extrême-Nord, avec un temps sec dans les autres régions.

Les températures seront en baisse avec des maximales oscillant entre 11 et 17° au Nord et sur les hauteurs, et entre 18 et 22° dans le reste des régions.

