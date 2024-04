Tunisie : Vers des mesures immédiates pour sécuriser le pont mobile de Bizerte, après la collision du cargo italien

Une séance de travail conjointe s’est tenue, ce vendredi 19 avril 2024, sous la présidence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzeri, pour examiner les mesures urgentes et immédiates, susceptibles de sécuriser le pont mobile de Bizerte, à l’entrée et sortie des navires du port commercial de Bizerte – Menzel Bourguiba, et pendant les manœuvres.

Cette séance intervient à l’issue de l’accident survenu début Mars, où le cargo italien, EKMEN SKY, a percuté le pont mobile de Bizerte, à l’heure où il s’apprêtait à accoster à quai.

La ministre a recommandé de prendre des dispositions préventives urgentes, parallèlement à la mise en place d’une vision claire à moyen terme, laquelle devra être construite sur des études approfondies, débouchant sur la mise en place d’un dispositif de sécurité efficace, tout en optant pour de nouveaux modes de travail, afin de garantir la protection et la pérennité du pont mobile, indique le ministère du Transport dans un communiqué.

Une réunion conjointe devra, ainsi, se tenir la semaine prochaine entre le services techniques des ministères du Transport et de l’Equipement, en vue de prendre des mesures immédiates et efficaces, empêchant que ce type d’accidents ne se reproduise, et évitant les risques pouvant menacer la sécurité de cet ouvrage vital, et perturber le déplacement des citoyens.

Gnetnews