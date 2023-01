Tunisie : Vers un accord de partenariat pour la commercialisation des produits de l’artisanat dans les grandes surfaces

La commercialisation des produits des artisanes tunisiennes au sein des grandes surfaces a été au centre d’une rencontre ayant réuni, ce vendredi 27 janvier, la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, et le président de la chambre nationale des grandes surfaces, Hédi Baccour.

Les deux parties ont convenu d’organiser une séance de travail, la semaine prochaine, avec la participation des représentants des espaces commerciaux, et les présidentes des groupements de développement, pour examiner les critères et conditions de coopération commerciale entre les deux parties, indique le ministère dans un communiqué.

Il sera question de s’accorder autour d’un plan d’action futur pour lancer des partenariats entre les deux parties, englobant les produits de l’artisanat les plus demandés par le consommateur, ceux de qualité et à plus forte plus value.

Gnetnews