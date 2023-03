Tunisie : Vers un visa Ã©lectronique et une carte de sÃ©jour biomÃ©trique pour les Ã©trangers

Tunisie : Vers un visa électronique et une carte de séjour biométrique pour les étrangers

Un conseil ministériel tenu en fin de semaine sur la question migratoire, a chargé les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères d’élaborer une feuille de route en vue de la mise en œuvre des projets du visa électronique et de la carte de séjour biométrique.

Cette disposition vise à faciliter les procédures administratives, notamment celles liées au voyage.

Consacrée au suivi des mesures décidées à l’intention de la communauté africaine résidant en Tunisie, le conseil a examiné la nature des doléances et signalements reçus par les numéros verts, et l’interaction des différents ministères pour orienter les ressortissants subsahariens et traiter, d’une manière instantanée, les problèmes auxquels ils sont confrontés.

La présidente de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Raoudha Laâbidi, s’est arrêtée aux cas de traite de personnes enregistrés en Tunisie, parallèlement avec l’évolution des flux des migrants illégaux entre 2010 et 2022.

L’Etat tunisien fournit un soutien sans conditions aux victimes de la traite, quelles qu’en soit les origines et la situation, en respectant leur intégrité physique et psychique, en protégeant leurs données personnelles, et en en préservant la confidentialité, a-t-elle souligné.

Le Conseil a abordé l’augmentation des opérations de franchissement des frontières au cours des dernières années, et l’évolution du nombre des embarcations de migration, passant en revue les efforts considérables accomplis par les unités de la garde maritime et la marine, en vue d’assurer les opérations de sauvetage en mer.

Gnetnews