Tunisie : Vers une consolidation de la coopération entre le ministère de l’Intérieur et les huissiers de justice pour une « bonne application de la loi »

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est entretenu hier, jeudi 24 novembre, au siège du ministère, avec le bâtonnier de l’ordre national des huissiers de justice, Karim Ben Arbia.

La rencontre a porté sur « les relations solides entre le ministère de l’Intérieur et l’ordre national des huissiers de justice », indique le département de l’avenue Habib Bourbuiba dans un communiqué.

Il a été question « de renforcer la coopération et la complémentarité entre les huissiers de justice et l’institution sécuritaire, a fortiori que les deux parties ont en partage un champ de travail commun, visant à appliquer la loi, et à la traduire dans les faits ».

Gnetnews