Tunisie : Vers une nouvelle stratégie nationale pour l’emploi

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, ce mercredi 12 mars 2025, un Conseil ministériel restreint consacré à l’examen des axes de la stratégie nationale pour l’emploi.

Lors de son intervention, Kamel Maddouri a souligné que l’emploi est une priorité nationale et un droit constitutionnel, nécessitant la mise en place de mesures adéquates par l’État. Il a insisté sur l’importance de garantir des conditions de travail décentes et une rémunération équitable pour tous les citoyens, rappelant la nécessité d’appliquer les recommandations du président de la République, Kaïs Saïed, visant à valoriser le travail et à en faire un droit accessible à chacun.

Des défis majeurs à relever

Le chef du gouvernement a mis en avant plusieurs défis liés au marché du travail, notamment la création d’opportunités d’emploi suffisantes pour absorber l’afflux des jeunes diplômés, l’amélioration de la qualité des postes disponibles et l’intégration du secteur informel dans le cadre légal. Il a insisté sur la nécessité d’adopter des politiques et programmes efficaces pour dynamiser le marché du travail et stimuler la création d’emplois durables.

Dans cette optique, il a rappelé que la construction d’un marché du travail dynamique et inclusif constitue un levier essentiel pour la croissance économique et sociale. Il a également mis en avant les principes du travail décent définis par l’Organisation internationale du travail (OIT), qui reposent sur l’accès à l’emploi, la protection sociale, le dialogue social et le respect des droits des travailleurs.

Une approche globale et des réformes en cours

Kamel Maddouri a souligné l’engagement de l’État à renforcer la dynamique économique nationale en facilitant l’investissement, en améliorant le climat des affaires et en favorisant la création de projets à forte capacité d’emploi. Il a également mis en avant la nécessité d’une meilleure gouvernance du marché du travail, en adaptant l’offre de formation aux besoins réels des entreprises.

La future stratégie nationale pour l’emploi devra ainsi être fondée sur une évaluation précise des contraintes et opportunités du marché du travail, notamment les mutations induites par la transition numérique et l’intelligence artificielle. Elle devra également s’appuyer sur des objectifs quantifiables, un calendrier défini et une source de financement claire.

Dans le cadre des réformes en cours, le chef du gouvernement a rappelé la création d’un Fonds d’assurance chômage pour les travailleurs licenciés pour motifs économiques, afin de faciliter leur réinsertion. Il a également évoqué le lancement du statut d’auto-entrepreneur et la mise en place du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, qui jouera un rôle clé dans l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés.

Vers une finalisation de la stratégie nationale

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a présenté un état d’avancement des travaux de mise à jour de la stratégie nationale pour l’emploi, ainsi que les grandes lignes du plan d’action qui l’accompagne. Il a également exposé plusieurs propositions visant à améliorer la gouvernance du secteur de l’emploi et à mettre en œuvre des mesures urgentes, tant pour l’emploi salarié que pour la promotion de l’entrepreneuriat.

À l’issue des discussions, le Conseil a convenu de finaliser le document stratégique en intégrant les recommandations et observations formulées. Il a également insisté sur la nécessité d’une coordination entre tous les ministères pour aligner les politiques sectorielles avec cette stratégie nationale. Enfin, il a appelé à la réactivation rapide du comité national de pilotage chargé de finaliser la version définitive du document, qui sera prochainement soumis à un Conseil ministériel.

