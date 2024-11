Tunisie : Vers une rÃ©colte record d’olives avec des prix entre 18 et 22 dinars le litre d’huile d’olive

Tunisie : Vers une récolte record d’olives avec des prix entre 18 et 22 dinars le litre d’huile d’olive

Dorsaf Ben Ahmed, représentante de la direction de la production agricole au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, a annoncé que la récolte d’olives de cette année pourrait atteindre 1,7 million de tonnes, selon des déclarations faites à Mosaïque FM. Cette production exceptionnelle devrait générer plus de 340 000 tonnes d’huile d’olive, soit une augmentation de 55 % par rapport à la saison précédente.

La récolte, qui a débuté le 14 octobre, avance actuellement à un rythme de 5 %, a précisé Dorsaf Ben Ahmed. Les prix des olives varient entre 1,5 et 4,5 dinars le kilogramme, tandis que le prix du litre d’huile d’olive oscille entre 18 et 22 dinars. Elle a également indiqué que ces tarifs ne sont pas régulés par le ministère, mais sont déterminés par les dynamiques d’offre et de demande sur le marché.

Gnetnews