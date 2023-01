Tunisie : Violents vents de sable sur l’autoroute A1, prudence ! (Intérieur)

Le ministère de l’Intérieur met en garde, ce vendredi 20 janvier, contre de violents vents de sable voilant la visibilité sur l’autoroute A1 (Skhira/ Gabès) du km 340 à Skhira, au Km 400 au niveau du croisement El-Mdou (Gabès Nord).

Le ministère appelle, cet après midi dans un communiqué, les usagers de la route « à modérer la vitesse, à prendre les précautions nécessaires, à respecter la distance de sécurité et à utiliser les feux de route pendant les déplacements ».

Le bureau de renseignements routiers (DGGN) pourrait être joint aux 71960448, et 71963512.

Les districts de la garde nationale pourraient être contactés au 193.

Le ministère de l’Equipement avait annoncé, auparavant, que ses services poursuivaient leur intervention pour débarrasser les routes numérotées et les pistes agricoles des dunes de sable, les rouvrir devant les usagers de la route, et éviter l’interruption du trafic, suite aux rafales de vent ayant balayé le gouvernorat de Gabès, les 16, 17, 18 et 19 janvier 2023.

Gnetnews