Tunisie : Kaïs Saïed garde la première position à la présidentielle (Sondage)

Le président Kaïs Saïed continue à occuper la première position à la présidentielle, en termes d’intention de votes.

Dans le baromètre politique Sigma Conseil/ Le Maghreb, paru dans l’édition de ce mardi 25 Mai du journal arabophone, Saïed perd deux points, tout en étant crédité du plus haut score avec 43,3 %, talonné de loin par Abir Moussi (14,5 %).

Ils sont suivis par Nabil Karoui (11.0 %), Safi Saïed (10.8 %) et Moncef Marzouki (2,7 %).

42.8 % de Tunisiens ne se prononcent pas à la présidentielle.

Aux législatives, le parti destourien libre (PDL) et Ennahdha sont crédités de respectivement 36.0 % et 18.6 %. Ils sont suivis par Qalb Tounes, le mouvement du peuple et la coalition de la dignité avec respectivement 10.1 %, 5.8 % et 3.8 %.

Les Tunisiens ne se prononcent pas, dans leur quasi-majorité, aux législatives, avec une proportion de 62.1 % d’indécis.

